Зеленський: Близько 6 мільйонів абонентів в Україні відключенi від електрики

Близько 6 мільйонів абонентів в Україні станом на вечір 30 листопада відключені від електрики, президент Володимир Зеленський вимагає зробити ситуацію якомога більш прогнозованою та справедливою для всіх громадян, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 30 листопада.

Президент повідомив, що станом на цей вечір близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей України та у Києві відключені від електрики.

Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях.

Енергетики та комунальники, всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час, запевнив Зеленський.

"І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади.

Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість".

Президент також повідомив, що в середу провів нараду з питань енергетики та зв’язку.