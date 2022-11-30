Зеленский: Около 6 миллионов абонентов в Украине отключены от электричества

Около 6 миллионов абонентов в Украине по состоянию на вечер 30 ноября отключены от электричества, президент Владимир Зеленский требует сделать ситуацию как можно более прогнозируемой и справедливой для всех граждан, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 30 ноября.

Президент сообщил, что по состоянию на этот вечер около 6 миллионов абонентов в большинстве областей Украины и в Киеве отключены от электричества.

Ситуация остается очень сложной именно в столице, а также на Киевщине, в Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Энергетики и коммунальщики, все службы делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на долгое время, заверил Зеленский.

"И я еще раз хочу подчеркнуть: очень важно, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество. Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местных властей.

Люди имеют право знать. И настолько, насколько это возможно сейчас, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила относительно света. А должна быть справедливость и понятность".

Президент также сообщил, что в среду провел совещание по вопросам энергетики и связи.