Зеленський: Будемо вірити, що війна закінчиться в найближчі місяці

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що війна з Росією закінчиться в найближчі місяці, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю у межах The New York Times DealBook Summit.

"Війна закінчиться тоді, коли ми переможемо або коли цього захоче Російська Федерація. Може так статися, що Росія захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка, вона в ізоляції і немає у неї партнерів у цьому питанні.

Будемо вірити, що це закінчиться в найближчі місяці".

Зеленський наголосив, що якщо Україна не витримає, то війна "поповзе" на інші території.

Президент також наголосив, що Україна платить життями своїх людей у цій боротьбі.

Зеленський також сказав, що США можуть перевіряти, куди йде надана зброя, але не треба гальмувати надання допомоги.

Нагадаємо:

24 лютого 2022 року Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним почала повномасштабне вторгнення в Україну, чим продовжила гібридну війну, яка триває з 2014 року, коли РФ анексувала Крим і розпалила збройний конфлікт на Донбасі.