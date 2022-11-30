Зеленский: Будем верить, что война закончится в ближайшие месяцы

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что война с Россией закончится в ближайшие месяцы, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью в рамках The New York Times DealBook Summit.

"Война закончится тогда, когда мы победим или когда этого захочет Российская Федерация. Может так случиться, что Россия захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба, она в изоляции и нет у нее партнеров в этом вопросе.

Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы".

Зеленский отметил, что если Украина не выдержит, то война "поползет" на другие территории.

Президент также отметил, что Украина платит жизнями своих людей в этой борьбе.

Зеленский также сказал, что США могут проверять, куда идет предоставленное оружие, но не надо тормозить оказание помощи.

Напомним:

24 февраля 2022 года Россия во главе с президентом Владимиром Путиным начала полномасштабное вторжение в Украину, чем продолжила гибридную войну, которая длится с 2014 года, когда РФ аннексировала Крым и разожгла вооруженный конфликт на Донбассе.