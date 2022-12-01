Пентагон уклав мільярдний контракт на закупівлю NASAMS для України

Пентагон уклав контракт з компанією Raytheon Technologies на 1,2 мільярда доларів на виробництво шести зенітно-ракетних систем NASAMS для України.﻿ Про це міністерство оборони США повідомило на своєму сайті, повідомляє Європейська правда.

"Компанія Raytheon Co., Тьюксбері, штат Массачусетс, отримала контракт із твердою фіксованою ціною на суму 1 216 207 829 доларів США на закупівлю національних передових зенітних ракетних комплексів, супутнього обладнання, послуг та запасних частин для підтримки зусиль в Україні" , - сказано у повідомленні Пентагону.

Роботи виконуватимуться в Тьюксбері у штаті Массачусетс з передбачуваною датою завершення 28 листопада 2025 року.

Сполучені Штати схвалили відправку в Україну загалом восьми систем NASAMS для відбиття російських ракетних і безпілотних атак.

У листопаді Україна отримала першу поставку двох систем NASAMS. Інші будуть доставлені в наступні місяці, коли вони будуть побудовані.

Пентагон заявляв, що нещодавно надані США системи протиповітряної оборони NASAMS наразі мали 100% успіх в Україні, перехоплюючи російські ракети.