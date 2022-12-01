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Пентагон заключил миллиардный контракт на закупку NASAMS для Украины

Пентагон заключил миллиардный контракт на закупку NASAMS для Украины
Фото: wikimedia.org

Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Technologies на 1,2 миллиарда долларов на производство шести зенитно-ракетных систем NASAMS для Украины.﻿ Об этом министерство обороны США сообщило на своем сайте, сообщает Европейская правда.

"Компания Raytheon Co., Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт с твердой фиксированной ценой на сумму 1 216 207 829 долларов США на закупку национальных передовых зенитных ракетных комплексов, сопутствующего оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий в Украине", - говорится в сообщении Пентагона.

Работы будут выполняться в Тьюксбери в штате Массачусетс с предполагаемой датой завершения 28 ноября 2025 года.

Соединенные Штаты одобрили отправку в Украину в общей сложности восьми систем NASAMS для отражения российских ракетных и беспилотных атак.

В ноябре Украина получила первую поставку двух систем NASAMS. Другие будут доставлены в последующие месяцы, когда они будут построены.

Пентагон заявлял, что недавно предоставленные США системы противовоздушной обороны NASAMS пока имели 100% успех в Украине, перехватывая российские ракеты.

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