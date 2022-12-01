Шольц пообіцяв Україні підтримку до перемоги

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримуватиме Україну в боротьбі проти Росії до перемоги, повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжимо підтримувати Україну, скільки буде потрібно: економічно, фінансово, гуманітарно, через відбудову зруйнованої енергетичної інфраструктури – а також зброєю.

Невпинні атаки на життєво важливу інфраструктуру, на водо- та енергомережі, на українські міста та села – це жахлива і водночас відчайдушна стратегія випаленої землі" , - заявив канцлер.

Україна, за його словами, має отримати можливість реалізувати своє законне право на самооборону. Але це також служить для захисту європейської архітектури безпеки, зауважив Шольц. Він переконаний, що Росія не може виграти і не виграє розв’язану нею війну.

Поведінка росії в Україні призвела до зміни безпекового середовища в усій Європі, констатував канцлер. Він запевнив, що Німеччина винесла з цього уроки для власного захисту та підтримки союзників.

Шольц також зазначив, що на Заході дуже серйозно сприймають безвідповідальну ядерну риторику російського режиму.

"Але ми не дозволимо нас залякати" , - запевнив політик.

З цією метою, повідомив він, федеральний уряд вирішив закупити винищувачі F-35 як частину німецької ядерної програми.