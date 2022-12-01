Шольц пообещал Украине поддержку до победы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет поддерживать Украину в борьбе против России до победы, сообщает Укринформ.

"Мы продолжим поддерживать Украину, сколько потребуется: экономически, финансово, гуманитарно, через восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры - а также оружием.

Непрерывные атаки на жизненно важную инфраструктуру, на водо- и энергосети, на украинские города и села – это ужасная и одновременно отчаянная стратегия выжженной земли" , - заявил канцлер.

Украина, по его словам, должна получить возможность реализовать свое законное право на самооборону. Но это также служит для защиты европейской архитектуры безопасности, отметил Шольц. Он убежден, что Россия не может выиграть и не выиграет развязанную ею войну.

Поведение России в Украине привело к изменению среды безопасности во всей Европе, констатировал канцлер. Он заверил, что Германия извлекла из этого уроки для собственной защиты и поддержки союзников.

Шольц также отметил, что на Западе очень серьезно воспринимают безответственную ядерную риторику российского режима.

"Но мы не позволим нас запугать" , - заверил политик.

С этой целью, сообщил он, федеральное правительство решило закупить истребители F-35 как часть немецкой ядерной программы.