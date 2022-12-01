Експерти RUSI назвали слабкі сторони військ РФ

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну дозволило оцінити можливості російських збройних сил та наслідки застосування низки засобів для ведення сучасної війни. Експерти британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) проаналізували війну РФ проти України, повідомляє Дзеркало тижня.

Росія планувала реалізувати вторгнення в Україну протягом десяти днів, а потім окупувати країну, щоб організувати анексію до серпня 2022 року. Російський план передбачав, що швидкість і використання обману для утримання українських сил подалі від Києва дозволить швидко захопити столицю.

Такий план РФ значною мірою мав успіх і росіяни досягли переваги у співвідношенні сил 12:1 на північ від Києва. Однак саме така оперативна безпека призвела до того, що російські війська виявилися непідготовленими на тактичному рівні до ефективного виконання свого плану.

Найбільшим недоліком плану РФ була нестача реверсивних дій. В результаті, коли швидкість не дала бажаних результатів, російські війська виявили, що їхні позиції неухильно погіршуються в міру мобілізації України.

Попри ці невдачі, Росія переорієнтувалася на Донбас і, оскільки Україна значною мірою витратила свої запаси боєприпасів, РФ виявилася успішною в наступних операціях, які були сповільнені рішучістю, а не можливостями українських військ.

З квітня Захід став стратегічною підтримкою України і ЗСУ позбавили Росію ініціативи лише тоді, коли вогонь на великі відстані поставив під загрозу російську логістику.

Тактична компетентність російських військових виявилася значно нижчою порівняно з очікуваннями багатьох спостерігачів як в Україні, так і за її межами. Тим не менш, російські системи озброєнь були ефективними, а підрозділи з вищим рівнем досвіду продемонстрували, що ЗС РФ мають значний військовий потенціал, навіть якщо недоліки в підготовці і контексті їх застосування призвели до того, що російські солдати не змогли реалізувати цей потенціал.

Беручи до уваги особливості російської кампанії, аналітики виділили п'ять ключових сфер, за якими слід здійснювати моніторинг, щоб визначити, чи досягає російська армія прогресу у подоланні своїх недоліків. Ці сфери мають бути використані для оцінки російської бойової потужності в майбутньому.

Наразі ЗС РФ функціонують за ієрархічною структурою, в якій пріоритети сухопутного компонента є першочерговими, а збройні сили в цілому підпорядковані спецслужбам. Це створює неоптимальну зайнятість інших родів військ.

Недосконалою є модель формування збройних сил РФ. Вона передбачає створення об'єднаних загальновійськових формувань у воєнний час, але не має достатньої сили молодшого керівництва, щоб згуртувати ці підрозділи.

Існує культура закріплення невдач, якщо накази не змінюються на вищому рівні. У Повітряно-космічних силах Росії це менш очевидно, ніж у Сухопутних військах і Військово-морських силах.

Збройні сили РФ є вразливими до обману, оскільки їм бракує здатності швидко об’єднувати інформацію. Вони не бажають надавати тим, хто виконує накази, контекст для прийняття рішень, а також заохочують культуру нечесної звітності.

Сили і засоби ЗС РФ схильні до «братовбивства». Системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та інші засоби рідко допомагають уникнути зіткнення зі своїми, тоді як процеси ідентифікації «свого» від ворога та встановлення заходів контролю є неадекватними. В результаті сили і засоби, які повинні посилювати ефект один одного, мають застосовуватись послідовно.

Окрім оцінок російських сил, з війни можна винести важливі уроки для британських та інших військових НАТО, вважають аналітики.

Оскільки ЗСУ витрачають багато боєприпасів і зараз залежать від своїх міжнародних партнерів у питаннях оснащення, важливо, щоб ці партнери винесли відповідні уроки з війни, не в останню чергу для того, щоб підготуватися до стримування майбутніх загроз і найкращим чином підтримати Україну.

Перемога України можлива, але вона вимагає важких бойових дій. За належної підтримки Україна може перемогти, заявили аналітики.

У сучасній війні немає де сховатися. Ворог може завдати удару по всій оперативній глибині. Виживання залежить від розосередження запасів боєприпасів, командування та управління, зон технічного обслуговування та авіації.

Україна успішно ухилилася від початкової хвилі ударів Росії, розпорошивши свої арсенали, літаки і засоби ППО. Росіянам вдалося залучити 75% статичних оборонних об'єктів у перші 48 годин війни. Створення штабу в цивільній будівлі також недостатньо для того, щоб зробити його життєздатним.

Ведення бойових дій вимагає великих початкових запасів і значних резервних потужностей. Попри те, що протитанкова керована зброя займає чільне місце в публічному дискурсі, Україна відбила спробу Росії захопити Київ за допомогою масованих обстрілів з двох артилерійських бригад. На початку війни різниця у кількості артилерії між Україною та Росією була не такою значною і становила дещо більше ніж 2:1.

Україна підтримувала артилерійський паритет перші півтора місяця, а потім боєприпаси почали закінчуватися, і до червня ЗС РФ мали перевагу за обсягом вогню 10:1. Очевидно, що жодна країна НАТО, окрім США, не має достатніх початкових запасів озброєнь для ведення бойових дій або промислового потенціалу для підтримки широкомасштабних операцій. Це необхідно виправити, щоб стримування було надійним, вважають аналітики.

Безпілотні авіаційні комплекси та системи для протидії таким комплексам мають важливе значення в усіх видах військ та на всіх рівнях. Незважаючи на те, що вони є критично важливими для конкурентоспроможності, забезпечуючи ситуаційну обізнаність, 90% використовуваних безпілотних авіаційних комплексів втрачаються. Тому вони повинні бути дешевими і доступними.

Збройні сили повинні боротися за точність. Точність дозволяє військам скоротити логістичний «хвіст», що робить їх більш витривалими.

Виживання сил часто забезпечується достатньою розосередженістю, щоб стати невигідною ціллю, а також достатньою швидкістю пересування, щоб перервати ланцюг ураження противника і, таким чином, уникнути зіткнення, або проникненням в укріплені споруди.

Війська повинні надавати пріоритет ефектам зосередження, концентруючи масу лише за сприятливих умов - зі здатністю надавати взаємну підтримку поза межами прямої видимості і надавати перевагу мобільності як критично важливому компоненту своєї стійкості, заявили аналітики.