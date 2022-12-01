Эксперты RUSI назвали слабые стороны войск РФ

Полномасштабное вторжение РФ в Украину позволило оценить возможности российских вооруженных сил и последствия применения ряда средств для ведения современной войны. Эксперты британского Королевского института объединенных служб (RUSI) проанализировали войну РФ против Украины, сообщает Зеркало недели.

Россия планировала реализовать вторжение в Украину в течение десяти дней, а затем оккупировать страну, чтобы организовать аннексию до августа 2022 года. Российский план предполагал, что скорость и использование обмана для удержания украинских сил вдали от Киева позволит быстро захватить столицу.

Такой план РФ в значительной степени имел успех и россияне добились преимущества в соотношении сил 12:1 к северу от Киева. Однако именно такая оперативная безопасность привела к тому, что российские войска оказались неподготовленными на тактическом уровне к эффективному выполнению своего плана.

Наибольшим недостатком плана РФ была нехватка реверсивных действий. В результате, когда скорость не принесла желаемых результатов, российские войска обнаружили, что их позиции неуклонно ухудшаются по мере мобилизации Украины.

Несмотря на эти неудачи, Россия переориентировалась на Донбасс и, поскольку Украина в значительной степени израсходовала свои запасы боеприпасов, РФ оказалась успешной в последующих операциях, замедленных решимостью, а не возможностями украинских войск.

С апреля Запад стал стратегической поддержкой Украины и ВСУ лишили Россию инициативы, только когда огонь на большие расстояния поставил под угрозу российскую логистику.

Тактическая компетентность российских военных оказалась значительно ниже по сравнению с ожиданиями многих наблюдателей как в Украине, так и за ее пределами. Тем не менее, российские системы вооружений были эффективными, а подразделения с более высоким уровнем опыта продемонстрировали, что ВС РФ имеют значительный военный потенциал, даже если недостатки в подготовке и контексте их применения привели к тому, что российские солдаты не смогли реализовать этот потенциал.

Учитывая особенности российской кампании, аналитики выделили пять ключевых сфер, по которым следует осуществлять мониторинг, чтобы определить, достигает ли российская армия прогресса в преодолении своих недостатков. Эти сферы должны использоваться для оценки российской боевой мощи в будущем.

В настоящее время ВС РФ функционируют по иерархической структуре, в которой приоритеты сухопутного компонента первоочередные, а вооруженные силы в целом подчинены спецслужбам. Это создает неоптимальную занятость других родов войск. Несовершенная модель формирования вооруженных сил РФ. Она предполагает создание объединенных общевойсковых формирований в военное время, но не имеет достаточной силы младшего руководства, чтобы сплотить эти подразделения. Существует культура закрепления неудач, если приказы не изменяются на высшем уровне. В воздушно-космических силах России это менее очевидно, чем в Сухопутных войсках и Военно-морских силах. Вооруженные силы РФ уязвимы к обману, поскольку им не хватает способности быстро объединять информацию. Они не желают предоставлять тем, кто выполняет приказы, контексты для принятия решений, а также поощряют культуру нечестной отчетности. Силы и средства ВС РФ склонны к «братоубийству». Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другие средства редко помогают избежать столкновения со своими, тогда как процессы идентификации «своего» от врага и установления мер контроля неадекватны. В результате силы и средства, которые должны усиливать эффекты друг друга, должны применяться последовательно.

Кроме оценок российских сил, из войны можно извлечь важные уроки для британских и других военных НАТО, считают аналитики.

Поскольку ВСУ тратят много боеприпасов и сейчас зависят от своих международных партнеров в вопросах оснащения, важно, чтобы эти партнеры извлекли соответствующие уроки из войны, не в последнюю очередь для того, чтобы подготовиться к сдерживанию будущих угроз и наилучшим образом поддержать Украину.

Победа Украины возможна, но требует тяжелых боевых действий. При должной поддержке Украина может победить, заявили аналитики.

В современной войне негде спрятаться. Враг может нанести удар по всей оперативной глубине. Выживаемость зависит от рассредоточения запасов боеприпасов, командования и управления, зон технического обслуживания и авиации.

Украина успешно уклонилась от начальной волны ударов России, разбросав свои арсеналы, самолеты и средства ПВО. Россиянам удалось задействовать 75% статических оборонных объектов в первые 48 часов войны. Создание штаба в гражданском здании также недостаточно для того, чтобы сделать его жизнеспособным.

Ведение боевых действий требует больших начальных запасов и значительных резервных мощностей. Несмотря на то, что противотанковое оружие занимает ведущее место в публичном дискурсе, Украина отразила попытку России захватить Киев с помощью массированных обстрелов из двух артиллерийских бригад. В начале войны разница в количестве артиллерии между Украиной и Россией была не столь значительной и составляла несколько больше 2:1.

Украина поддерживала артиллерийский паритет первые полтора месяца, а затем боеприпасы начали заканчиваться, и к июню ВС РФ имели преимущество по объему огня 10:1. Очевидно, что ни одна страна НАТО, кроме США, не имеет достаточных начальных запасов вооружений для ведения боевых действий или промышленного потенциала для поддержки широкомасштабных операций. Это необходимо исправить, чтобы сдерживание было надежным, считают аналитики.

Беспилотные авиационные комплексы и системы для противодействия таким комплексам имеют важное значение во всех видах войск и на всех уровнях. Несмотря на то, что они критически важны для конкурентоспособности, обеспечивая ситуационную осведомленность, 90% используемых беспилотных авиационных комплексов теряются. Потому они должны быть дешевыми и доступными.

Вооруженные силы должны сражаться за точность. Точность позволяет войскам сократить логистический «хвост», что делает их более выносливыми.

Выживание сил часто обеспечивается достаточной рассредоточенностью, чтобы стать невыгодной целью, а также достаточной скоростью передвижения, чтобы прервать цепь поражения противника и, таким образом, избежать столкновения, или проникновением в укрепленные сооружения.

Войска должны оказывать приоритет эффектам сосредоточения, концентрируя массу только при благоприятных условиях - со способностью оказывать взаимную поддержку вне прямой видимости и отдавать предпочтение мобильности как критически важному компоненту своей устойчивости, заявили аналитики.