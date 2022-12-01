Єрмак: 50 захисників України повернулися додому у рамках обміну

Україна та країна-агресор Росія провели новий обмін полоненими. Додому повернулося 50 українських військових, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Провели черговий великий обмін полоненими. Звільнили 50 захисників України" , - пише він.

Єрмак уточнив, що додому повернулися українські військові, які потрапили в полон у Маріуполі, а також Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках. Також серед звільнених захисників були українці, яких росіяни утримували у колонії в окупованій Оленівці.

"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та «Азовсталі», повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках. Це велика робота, яка триває щодня. Ми працюватимемо до звільнення останнього українця" , - пише він.

Минулий обмін відбувся у суботу, 26 листопада. Тоді вдалося звільнити 12 українців — серед них троє цивільних, а також військові, які захищали Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.