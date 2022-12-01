Ермак: 50 защитников Украины вернулись домой в рамках обмена

Украина и страна-агрессор Россия провели новый обмен пленными. Домой вернулись 50 украинских военных, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Провели очередной обширный обмен пленными. Освободили 50 защитников Украины" , — пишет он.

Ермак уточнил, что домой вернулись украинские военные, которые попали в плен в Мариуполе, а также на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях. Также среди освобожденных защитников были украинцы, которых россияне удерживали в колонии в оккупированной Еленовке.

"Мы возвращаем защитников Мариуполя и „Азовстали“, возвращаем находящихся в Оленовке пленных, раненых, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях. Это большая работа, которая продолжается каждый день. Мы будем работать до освобождения последнего украинца" , — пишет он.

Прошлый обмен состоялся в субботу, 26 ноября. Тогда удалось освободить 12 украинцев — среди них трое гражданских, а также военные, защищавшие Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.