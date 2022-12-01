Німеччина передала ЗСУ нову партію військової допомоги, яка включає запчастини до радянських ударних вертольотів Мі-24. Також Бундесвер готує до відправки в Україну сім зенітних установок Gepard, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Передана Україні допомога включає:

3 танкові мостоукладачі Biber;

8 надводних безпілотників;

12 прикордонних машин;

4 тисячі спальних мішків;

запчастини для Мі-24;

30 машин швидкої допомоги.

Також Берлін готує до передачі Україні:

7 зенітних установок Gepard;

100 тисяч аптечок.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити ЗСУ додаткові установки Gepard. Німеччина вже передала Україні 30 установок цього типу.﻿

Також Берлін має намір передати Києву понад 350 генераторів та €56 мільйонів на ремонт об'єктів енергетичної системи.