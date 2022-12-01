Німеччина передала ЗСУ нову партію військової допомоги
Німеччина передала ЗСУ нову партію військової допомоги, яка включає запчастини до радянських ударних вертольотів Мі-24. Також Бундесвер готує до відправки в Україну сім зенітних установок Gepard, повідомляє Новое время.
Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
Передана Україні допомога включає:
- 3 танкові мостоукладачі Biber;
- 8 надводних безпілотників;
- 12 прикордонних машин;
- 4 тисячі спальних мішків;
- запчастини для Мі-24;
- 30 машин швидкої допомоги.
Також Берлін готує до передачі Україні:
- 7 зенітних установок Gepard;
- 100 тисяч аптечок.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити ЗСУ додаткові установки Gepard. Німеччина вже передала Україні 30 установок цього типу.
Також Берлін має намір передати Києву понад 350 генераторів та €56 мільйонів на ремонт об'єктів енергетичної системи.