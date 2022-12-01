Німеччина передала ЗСУ нову партію військової допомоги

Німеччина передала ЗСУ нову партію військової допомоги

Німеччина передала ЗСУ нову партію військової допомоги, яка включає запчастини до радянських ударних вертольотів Мі-24. Також Бундесвер готує до відправки в Україну сім зенітних установок Gepard, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Передана Україні допомога включає:

  • 3 танкові мостоукладачі Biber;
  • 8 надводних безпілотників;
  • 12 прикордонних машин;
  • 4 тисячі спальних мішків;
  • запчастини для Мі-24;
  • 30 машин швидкої допомоги.

Також Берлін готує до передачі Україні:

  • 7 зенітних установок Gepard;
  • 100 тисяч аптечок.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити ЗСУ додаткові установки Gepard. Німеччина вже передала Україні 30 установок цього типу.﻿

Також Берлін має намір передати Києву понад 350 генераторів та €56 мільйонів на ремонт об'єктів енергетичної системи.

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