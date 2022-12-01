Германия передала ВСУ новую партию военной помощи, которая включает запчасти к советским ударным вертолетам Ми-24. Также Бундесвер готовит к отправке в Украину семь зенитных установок Gepard, сообщает Новое время.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Переданная Украине помощь включает:

3 танковых мостоукладчика Biber;

8 надводных беспилотников;

12 пограничных машин;

4 тысячи спальных мешков;

запчасти для Ми-24;

30 машин скорой помощи.

Также Берлин готовит к передаче Украине:

7 зенитных установок Gepard;

100 тысяч аптечек.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить ВСУ дополнительные установки Gepard. Германия уже передала Украине 30 установок этого типа. ﻿

Также Берлин намерен передать Киеву более 350 генераторов и €56 миллионов на ремонт объектов энергетической системы.