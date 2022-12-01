У Молдові закликали до виведення російських військових із Придністров'я

У Молдові закликала до виведення російських військових з Придністров'я, а також ліквідації складів з боєприпасами, що залишилися з радянського періоду, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив віце-прем'єр Молдови Ніку Попеску на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

"Незаконна присутність російських збройних сил порушує суверенітет та нейтральний статус Молдови. Ми рішуче закликаємо до повного та беззаперечного висновку російських військових з території Республіки Молдова відповідно до зобов'язань, взятих РФ у 1999 році на саміті ОБСЄ у Стамбулі" , - зазначив Попеску.

Він також закликав звернути увагу до складу боєприпасів під Ковбасною. За словами віце-прем'єр-міністра, цей склад несе загрозу всьому регіону і має бути ліквідований за допомогою належних міжнародно-визнаних процедур.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував створити дипломатичні платформи для звільнення окупованих Придністров'я та Абхазії.

Також ми писали, що у рамках масштабної спецоперації контррозвідки СБУ викрито канал втечі ухилістів через самопроголошене Придністров'я.