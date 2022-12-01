В Молдове призвали к выводу российских военных из Приднестровья

В Молдове призвала к выводу российских военных из Приднестровья, а также ликвидации оставшихся с советского периода складов с боеприпасами, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил вице-премьер Молдовы Нику Попеску на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Незаконное присутствие российских вооруженных сил нарушает суверенитет и нейтральный статус Молдовы. Мы решительно призываем к полному и безоговорочному выводу российских военных с территории Республики Молдова в соответствии с обязательствами, взятыми РФ в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле" , - отметил Попеску.

Он также призвал обратить внимание на склад боеприпасов под Колбасной. По словам вице-премьера, этот склад несет угрозу всему региону и должен быть ликвидирован с помощью надлежащих международно-признанных процедур.

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