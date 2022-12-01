Подоляк: РФ планувала вбити десятки тисяч людей і видати це за визволення
Росія планувала знищити уряд України та вбити десятки тисяч людей, а потім видати це за «визволення», повідомляє Новое время.
Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Попередній аналіз документів «про початок СВО» говорить, що Росія планувала захопити Центральну Україну, знищити уряд, убити десятки тисяч людей (Буча скрізь), прибрати сліди й медійно видати це за «визволення»", — пише він.
Подоляк додав, що після перемоги України «ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал».