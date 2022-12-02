Ситуація на фронті на ранок 2 грудня: інформація Генштабу

Минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей﻿. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахівки, Червонопопівки та Білогорівки Луганської області, а також Григорівки, Виїмки, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Курдюмівки, Північного, Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки на Донеччині.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей, 30 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ, здійснили понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка — без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка окремих підрозділів противника.

На Слобожанському — противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони Слобожанського, Огірцевого, Бочкового, Малої Вовчі, Бударків, Стрілечої, Тернової, Чугунівки, Дворічного та Западного Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському — веде оборону. Обстріляв з танків та різнокаліберної артилерії райони Табаївки, Крохмального і Берестового Харківської області, Стельмахівки, М’ясожарівки, Макіївки та Площанки на Луганщині, Новоселівки та Торського у Донецькій області.

На Бахмутському — продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об’єкти в районах Андріївки, Серебрянки, Верхньокам’янського, Дружби, Спірного, Роздолівки, Білогорівки, Яковлівки, Північного, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Курдюмівки, Кліщіївки, Залізного та Нью-Йорка Донецької області.

На Авдіївському — окупанти намагаються покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та артилерії різних типів зазнали райони Авдіївки, Первомайського, Веселого, Красногорівки та Мар’їнки на Донеччині.

На Новопавлівському — ворог обороняється. Обстріляв з артилерії райони Времівки, Великої Новосілки, Богоявленки, Парасковіївки, Золотої Ниви, Пречистівки, Вугледара та Павлівки Донецької області.

На Запорізькому — веде оборонні дії. Під вогнем були Нікополь, Кам’янське, Гуляйполе, Дорожнянка, Білогір’я Запорізької області та Ільїнка на Дніпропетровщині.

На Херсонському — також в обороні. Артилерійського обстрілу зазнали райони населених пунктів на правому березі Дніпра, зокрема Качкарівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Ворог не припиняє обстрілювати Херсон і передмістя.

На окупованій частині Херсонської області росіяни посилили фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах на в’їзд та виїзд з Генічеська перевіряють усі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів.

В окупованому Криму співробітники військових комісаріатів готуються до чергової хвилі мобілізації. За наявною інформацією, у Керчі звіряють дані військовозобов’язаних на державних підприємствах.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу ЗСУ збили 1 безпілотник типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, район зосередження особового складу та ОВТ, а також 5 інших важливих об’єктів окупантів.