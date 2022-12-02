Ситуация на фронте на утро 2 декабря: информация Генштаба

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмаховки, Червонопоповки и Белогоровки Луганской области, а также Григоровки, Выемки, Бахмута, Опрытного, Клещеевки, Курдюмовки, Северного, Первомайского, Красногоровки и Марьи.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей, 30 авиационных ударов по позициям ВСУ, провел более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка — без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. На полигонах Беларуси идет подготовка отдельных подразделений противника.

На Слобожанском – противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы Слобожанского, Огурцового, Бочкового, Малой Волчи, Бударков, Стрелочной, Терновой, Чугуновки, Двухлетнего и Западного Харьковской области.

На Купянском и Лиманском — ведет оборону. Обстрелял из танков и разнокалиберной артиллерии районы Табаевки, Крахмального и Берестового Харьковской области, Стельмаховки, Мясожаровки, Макеевки и Площадки в Луганской, Новоселовке и Торском в Донецкой области.

На Бахмутском — продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объекты в районах Андреевки, Серебрянки, Верхнекаменского, Дружбы, Спорного, Раздолевки, Белогоровки, Яковлевки, Северного, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Курдюмовки, Нью-Йорка Донецкой области.

На Авдеевском — оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков и артиллерии разных типов подверглись районы Авдеевки, Первомайского, Веселого, Красногоровки и Марьинки на Донетчине.

На Новопавловском – враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы Времевки, Великой Новоселки, Богоявленки, Парасковеевки, Золотой Нивы, Пречистовки, Угледара и Павловки Донецкой области.

На Запорожском — ведет оборонительные действия. Под огнем были Никополь, Каменское, Гуляйполе, Дорожнянка, Белогорье Запорожской области и Ильинка на Днепропетровщине.

На Херсонском – тоже в обороне. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов на правом берегу Днепра, в частности Качкаровка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать Херсон и пригород.

На оккупированной части Херсонской области россияне ужесточили фильтрационные меры. В частности, на пропускных пунктах на въезд и выезд из Геническа проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей.

В оккупированном Крыму сотрудники военных комиссариатов готовятся к очередной волне мобилизации. По имеющейся информации, в Керчи сверяют данные военнообязанных на государственных предприятиях.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки ВСУ сбили 1 беспилотник типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также пять других важных объектов оккупантов.