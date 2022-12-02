У Кремлі відповіли на умови Байдена щодо переговорів

Речник глави Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не погодиться на умови щодо переговорів, які виставив президента США Джо Байдена. Росія не готова закінчувати війну проти України, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Тобто фактично, що сказав президент Байден: він сказав, що переговори можливі тільки після того, як Путін піде з України. Ось, що він сказав" , - зазначив Пєсков.

Спікер Кремля заявив, що РФ не погодиться на такі умови, а так звана "спецоперація" продовжуватиметься.

"Сполучені Штати, як і раніше, не визнають нові території у складі Російської Федерації. І, звичайно, це істотно ускладнює пошук якогось взаємного ґрунту. Ґрунту, можливого для взаємного обговорення" , - сказав він.

Раніше американський президент Джо Байден заявив, що погодиться на переговори з Володимиром Путіним, якщо той закінчить війну проти України.