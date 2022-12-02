"Нафтогаз": Україні не вистачає газу для проходження зими

Для генерації електроенергії Україні необхідні гроші - додатково понад 4 млрд. доларів для купівлі близько 3 млрд. кубів газу. Про це заявив очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, додавши, що Україна потребує допомоги іноземних партнерів.

"З огляду на військові ризики для генерації електроенергії на період опалювального сезону необхідно додатково до 3 млрд кубів газу, що в грошовому еквіваленті на сьогодні — понад 4 млрд доларів США. У цьому нам потрібна допомога наших іноземних партнерів" , — пояснив Чернишов.

Раніше очільник "Нафтогазу" Чернишев звернувся до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) із проханням допомогти з газом для опалення. Також повідомлялося, що Чернишов зустрівся з послами G7 та делегацією ЄС в Україні, де обговорив синхронізацію дій "Нафтогазу" та іноземних партнерів щодо поточного стану справ та потреби нафтогазової сфери України.

За його словами, внаслідок постійних обстрілів Росією української інфраструктури пошкоджено понад 300 енергетичних об'єктів та близько 450 кілометрів газових труб. Крім того, для вироблення електроенергії Україна була змушена використати додаткові обсяги вугілля та газу.

Однак потім прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до початку зими Україна спромоглася накопичити у своїх підземних сховищах близько 14 млрд кубометрів газу, запаси вугілля склали 1,3 млн тонн.