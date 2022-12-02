"Нафтогаз": Украине не хватает газа для прохождения зимы

Для генерации электроэнергии Украине необходимы деньги - дополнительно более 4 млрд долларов для покупки около 3 млрд кубов газа. Об этом заявил﻿ глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, добавив, что Украина нуждается в помощи иностранных партнеров.

"Учитывая военные риски, для генерации электроэнергии на период отопительного сезона необходимо дополнительно до 3 млрд кубов газа, что в денежном эквиваленте на сегодня — более 4 млрд долларов США. В этом нам нужна помощь наших иностранных партнеров" , — объяснил Чернышов.

Ранее глава "Нафтогаза" Чернышев обратился в Агентство США по международному развитию (USAID) с просьбой помочь с газом для отопления. Также сообщалось, что Чернышов встретился с послами G7 и делегацией ЕС в Украине, где обсудил синхронизацию действий "Нафтогаза" и иностранных партнеров по текущему положению дел и потребности нефтегазовой сферы Украины.

По его словам, в результате постоянных обстрелов Россией украинской инфраструктуры повреждено более 300 энергетических объектов и около 450 километров газовых труб. Кроме того, для выработки электроэнергии Украина была вынуждена использовать дополнительные объемы угля и газа.

Однако затем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до начала зимы Украина смогла накопить в своих подземных хранилищах около 14 млрд кубометров газа, запасы угля составили 1,3 млн тонн.