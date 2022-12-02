ОК "Південь": Новий ракетний удар може бути дуже масованим

Начальник пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що ймовірність нового російського обстрілу України є високою, повідомляє Дзеркало тижня.

Як зазначила спікер, очікування на обстріл - це один з елементів гібридної війни.

"Саме тому ми акцентуємо увагу на тому, що ймовірність удару висока. Він може бути дуже масований. Але не варто напружувати себе настільки, щоб на нього чекати" , - повідомила Гуменюк.

Вона закликала українців бути уважними.