ОК "Південь": Новий ракетний удар може бути дуже масованим
Начальник пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що ймовірність нового російського обстрілу України є високою, повідомляє Дзеркало тижня.
Як зазначила спікер, очікування на обстріл - це один з елементів гібридної війни.
"Саме тому ми акцентуємо увагу на тому, що ймовірність удару висока. Він може бути дуже масований. Але не варто напружувати себе настільки, щоб на нього чекати", - повідомила Гуменюк.
Вона закликала українців бути уважними.
"Повинне бути підготовлене ваше побутове та повсякденне життя до того, що наслідки удару можуть бути довготривалими, їх усунення може вимагати певного часу. Треба розуміти, що виснаження ППО, виснаження енергетичної системи та виснаження психологічного стану є складовими гібридної війни", - додала прес-. служба ОК "Південь".