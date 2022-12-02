ОК "Юг": Новый ракетный удар может быть очень массированным

Начальник прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что вероятность нового российского обстрела Украины высока, сообщает Зеркало недели.

Как отметила спикер, ожидание обстрела - это один из элементов гибридной войны.

"Именно поэтому мы акцентируем внимание на том, что вероятность удара высока. Он может быть очень массирован. Но не стоит напрягать себя настолько, чтобы его ждать" , - сообщила Гуменюк.

Она призвала украинцев быть внимательными.