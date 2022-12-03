ДТЕК: У Києві, Одесі та Дніпрі відбуваються екстрені відключення світла

У суботу, 3 грудня, в Києві, Дніпрі та Одесі застосували екстрені відключення електроенергії, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

Відповідно графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі не працюють.

У компанії додають, що їхні енергетики разом зі спеціалістами "Укренерго" та іншими екстреними службами роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

Дізнатись оперативну інформацію про зміну ситуації можна дізнатись на сайтах ДТЕК Київських, Одеських та Дніпровських електромереж.

Нагадаємо:

Керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.