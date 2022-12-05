Вночі росіяни обстріляли Кривий Ріг: є поранені та загиблий

У ніч на 5 грудня росіяни вдарили трьома ракетами по промисловому підприємству у Кривому Розі, повідомляє Ділова столиця.

Про це у своєму голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених. Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство.

Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху. Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості…", — зазначив політик.

Від обстрілів з важкої артилерії окупанті також пострадав Нікопольський район, додає Резніченко. Під вогонь потрапила Марганецька громада, обійшлося без жертв.