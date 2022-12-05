Ночью россияне обстреляли Кривой Рог: есть раненые и погибший

В ночь на 5 декабря россияне ударили тремя ракетами по промышленному предприятию в Кривом Роге﻿. Об этом в своем главе Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил в своем Telegram-канале, сообщает Деловая столица.

"Трагическая ночь… Один погибший, трое раненых. После полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие.

Убили работника. Его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного производственного цеха. Еще три человека получили ранения. Их доставили в местную больницу. Состояние госпитализированных медики оценивают как средней тяжести…", — отметил политик.

От обстрелов из тяжелой артиллерии оккупантов также пострадал Никопольский район, добавляет Резниченко. Под огонь попала Марганецкая громада, обошлось без жертв.