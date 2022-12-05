Протестувальники у столиці Монголії увірвалися в будівлю уряду

За інформацією монгольського новинного агентства Sonin, під час мітингу через крадіжку вугілля в столиці Монголії 5 грудня протестувальники увірвалися в Палац уряду, повідомляє Українська правда.

За інформацією ЗМІ, протест спалахнув через те, що кількість вугілля, вивезеного з Монголії, відрізнялася від того, що отримав Китай. На цьому тлі в країні вибухнули протести. Демонстранти вимагали назвати імена та притягнути до відповідальності тих, хто незаконно експортував вугілля.

Sonin повідомляє, що під час другої хвилі протесту 5 грудня мітингувальники увірвалися в будівлю парламенту. Унаслідок штовханини щонайменше двоє людей дістали поранення. Раніше силовики вже відбивали одну спробу штурму.

Протести у столиці Монголії pic.twitter.com/jB4cCZv6Ks — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 5, 2022

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