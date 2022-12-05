Протестующие в Монголии ворвались в здание правительства
По информации монгольского новостного агентства Sonin, во время митинга из-за кражи угля в столице Монголии 5 декабря протестующие ворвались в Дворец правительства, сообщает Украинская правда.
По информации СМИ, протест вспыхнул из-за того, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличалось от того, что получил Китай. На этом фоне в стране разразились протесты. Демонстранты требовали назвать имена и привлечь к ответственности тех, кто незаконно экспортировал уголь.
Sonin сообщает, что во время второй волны протеста 5 декабря митингующие ворвались в здание парламента. В результате толкучки как минимум двое людей получили ранения. Ранее силовики уже отбили одну попытку штурма.
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