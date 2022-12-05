Масована російська атака: є влучання по енергетичних об'єктах

Внаслідок масованої ракетної атаки країни-агресора Росії на територію України в понеділок, 5 грудня, пошкоджено об'єкти інфраструктури, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба компанії Укренерго у Facebook.

"Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури та пов'язані з цим аварійні відключення світла" , — попередили в Укренерго.

У компанії додали, що диспетчери намагаються утримати баланс в енергосистемі, та закликали залишатися в укриттях.

Раніше в Черкаській ОВА та Сумиобленерго повідомили, що у двох областях вводять спеціальні графіки аварійних відключень. Також на тлі ракетної атаки повідомляється про нові відключення електроенергії в Одесі, Сумах, Житомирі, Кривому Розі.

У понеділок, 5 грудня, країна-агресор здійснила новий масований ракетний удар по Україні. Близько 13:10 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, зокрема у Києві, в кількох областях працювала ППО.

На ранок 5 грудня в Україні зберігався дефіцит електроенергії після попередніх російських атак. Київ і ще чотири регіони України — Київська, Донецька, Дніпропетровська та Одеська області — мали повернутися до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.