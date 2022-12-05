Массированная российская атака: есть попадания по энергетическим объектам

В результате массированной ракетной атаки страны-агрессора России на территорию Украины в понедельник, 5 декабря, повреждены объекты инфраструктуры, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба компании Укрэнерго в Facebook.

"Воздушная тревога продолжается, Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света" , — предупредили в Укрэнерго.

В компании добавили, что диспетчеры стараются удержать баланс в энергосистеме, и призвали оставаться в укрытиях.

Ранее в Черкасской ОВА и Сумыоблэнерго сообщили, что в двух областях вводят специальные графики аварийных отключений. Также на фоне ракетной атаки сообщается о новых отключениях электроэнергии в Одессе, Сумах, Житомире, Кривом Роге.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. Около 13:10 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, в том числе в Киеве, в нескольких областях работала ПВО.

По состоянию на утро 5 декабря в Украине сохранялся дефицит электроэнергии после предыдущих российских атак. Киев и еще четыре региона Украины — Киевская, Донецкая, Днепропетровская и Одесская области — должны были вернуться в графики стабилизационных отключений электроэнергии.