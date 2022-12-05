Шмигаль: Окупанти пошкодили енергетичні об'єкти у трьох областях

Внаслідок ударів країни-терориста РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, пошкоджено енергетичні об'єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях, повідомляє Новое время.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, хоча в деяких регіонах вимушено діють екстрені відключення, енергетична система України працює і залишається цілісною, а рятувальники вже усувають наслідки ворожої атаки.

"Терористична країна Росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план — занурити Україну в темряву та холод. Завдяки героїчним ЗСУ і силам ППО ворогові вкотре не вдалося задумане" , — наголосив він.

Глава уряду зазначив, що Росія здійснила нову масовану атаку в річницю підписання Будапештського меморандуму, чим «демонструє світові, який з них „надійний“ гарант безпеки».

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що захисники України 6 грудня збили більше 60 із понад 70 ракет, запущених окупантами.

У понеділок, 5 грудня, країна-агресор здійснила новий масований ракетний удар по Україні. Близько 13:10 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, зокрема в Києві, у кількох областях працювала ППО.

Станом на ранок 5 грудня в Україні зберігався дефіцит електроенергії після попередніх російських атак.