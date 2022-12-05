Шмыгаль: Оккупанты повредили энергетические объекты в трех областях

В результате ударов страны-террориста РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, повреждены энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях, сообщает Новое время.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, хотя в некоторых регионах вынужденно действуют экстренные отключения, энергетическая система Украины работает и остается целостной, а спасатели уже устраняют последствия вражеской атаки.

"Террористическая страна Россия попыталась снова реализовать свой преступный план — погрузить Украину в темноту и холод. Благодаря героическим ВСУ и силам ПВО врагу в очередной раз не удалось задуманное" , — подчеркнул он.

Глава правительства отметил, что Россия совершила новую массированную атаку в годовщину подписания Будапештского меморандума, чем «демонстрирует миру, какой из них „надежный“ гарант безопасности».

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 6 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, запущенных оккупантами.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. Около 13:10 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, в том числе в Киеве, в нескольких областях работала ПВО.

По состоянию на утро 5 декабря в Украине сохранялся дефицит электроэнергии после предыдущих российских атак.