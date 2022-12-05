Повітряні сили показали фото пошкодженої техніки на аеродромі в Рязані

У мережі з'явилися фотографії пошкодженої військової техніки армії РФ на аеродромі у російській Рязані, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Судячи з опублікованих фотографій, серйозні пошкодження зазнали реактивний бомбардувальник Ту-22М у хвостовій частині, а також аеродромний пускач на шасі ЗІЛ-131.

У бомбардувальника, який є носієм крилатих ракет, також пошкоджено оперення, кабіна заднього стрільця, а також частково двигуни.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про падіння безпілотника на аеродромі в Саратовській області, а також про вибухи на аеродромі під Рязанню.

Після цього в Міноборони РФ заявили, що по аеродромах, де базується стратегічна авіація, нібито вдарили безпілотниками.