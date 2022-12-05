Воздушные силы показали фото поврежденной техники на аэродроме в Рязани

В сети появились фотографии поврежденной военной техники армии РФ на аэродроме в российской Рязани, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

Судя по опубликованным фотографиям, серьезные повреждения получили реактивный бомбардировщик Ту-22М в хвостовой части, а также аэродромный пускатель на шасси ЗИЛ-131.

У бомбардировщика, являющегося носителем крылатых ракет, также повреждены оперение, кабина заднего стрелка, а также частично двигатели.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о падении беспилотника на аэродроме в Саратовской области , а также о взрывах на аэродроме под Рязанью.

После этого в Минобороны РФ заявили, что по аэродромам, где базируется стратегическая авиация, якобы ударили беспилотниками.