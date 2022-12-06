ГУР: У Росії запасів ракет ще на кілька масштабних атак

Начальник Головного управління розвідки Кирил Буданов розповів, що в Росії залишилося ракет ще на кілька масованих ракетних ударів по Україні, повідомляє Українська правда.

"Насправді запаси високоточного озброєння у РФ вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Російської Федерації. Військові там знають про цю проблему.

Виробництво нових ракет - воно є. Воно абсолютно мізерне у порівнянні з тією кількістю, яку вони застосовують.

Якщо казати про конкретні цифри та обсяги - нещодавно міністр оборони оприлюднив цю інформацію...

Реально в них залишилось ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль.

Як ми бачимо, вони впевнено до цього йдуть. Виробництво нових досить обмежене і виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння" , - заявив керівник ГУР.

За словами Буданова, наступна масована ракетна атака залежить від бажання росіян та технічних і регламентних робіт по обслуговуванню озброєння окупантів.

Росія уже кілька місяців як зіткнулася із нестачею ракетно-артилерійського озброєння. Проблеми почалися навіть з артилерією. Наразі у росіян діють обмеження. Україна, за словами керівника ГУР, має такі проблеми ще з весни.

Буданов наголосив, що станом на початок грудня 2022 року Іран так і не поставив Росії жодної балістичної ракети.

З Китаю, за його словами, окупанти привосять в Росію пральні машини, холодильники та іншу техніку.

Водночас, американські ЗМІ публікують інформацію, що росіяни почали обстрілювати Україну ракетами, які виготовили влітку 2022 року.