ГУР: У России запасов ракет еще на несколько масштабных атак

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что у России осталось ракет еще на несколько массированных ракетных ударов по Украине, сообщает Украинская правда.

"На самом деле запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что в принципе очень плохо для самой Российской Федерации. Военные там знают об этой проблеме.

Производство новых ракет - оно есть. Оно абсолютно мизерное по сравнению с тем количеством, которое они применяют.

Если говорить о конкретных цифрах и объемах - недавно министр обороны обнародовал эту информацию...

Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль.

Как мы видим, они уверенно к этому идут. Производство новых достаточно ограничено и производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения" ,- заявил глава ГУР.

По словам Буданова, следующая массированная ракетная атака зависит от желания россиян и технических и регламентных работ по обслуживанию вооружения оккупантов.

Россия уже несколько месяцев как столкнулась с нехваткой ракетно-артиллерийского вооружения. Проблемы начались даже с артиллерией. Сейчас у россиян действуют ограничения. Украина, по словам руководителя ГУР, имеет такие проблемы еще с весны.

Буданов отметил, что по состоянию на начало декабря 2022 года Иран так и не поставил России ни одной баллистической ракеты.

Из Китая, по его словам, оккупанты привозят в Россию стиральные машины, холодильники и другую технику.

В то же время, американские СМИ публикуют информацию, что россияне начали обстреливать Украину ракетами, которые изготовили летом 2022 года.