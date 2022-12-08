Погода в Україні на 8 грудня: Сніг та дощ, місцями ожеледь

Сьогодні, 8 грудня, у більшості областей України очікуються опади у вигляді снігу та дощу, місцями ожеледиця та налипання снігу. Температура в Києві близько 0-2° морозу. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

"У південній частині, східних та більшості центральних областей мокрий сніг та дощ, іноді налипання мокрого снігу, ожеледиця, на решті території вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів" , - пишуть синоптики.

На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця, у південно-західній частині місцями туман.

Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° до 3° тепла; на півдні країни вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла, у Криму до 13°.

На Київщині невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура в області вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 5-7°, вдень 0-2° морозу.