Ситуація на фронті до ранку 8 грудня: інформація Генштабу

Минулої доби російські війська завдали 7 ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Так, на Волинському та Поліському напрямах обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Хринівка та Грем'яч Чернігівської області та Нововасилівка, Вулиця, Чернецьке та Середина Буда Сумської області.

На Слобожанському напрямку обстрілів з танків та артилерії зазнали райони населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стариця, Огурцове, Вовчанські Хутори, Амбарне, Бологівка, Дворічна та Кам'янка Харківської області.

На Куп'янському напрямі ворог обороняється. Обстріляв райони населених пунктів Куп'янськ, Синківка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове та Першотравневе, Харківської області та Стельмахівка та Андріївка у Луганській області.

На Лиманському напрямку зафіксовано вогневу поразку ворогом районів Греківки, Макіївки та Майдану Луганської області та Тернів, Діброви та Григорівки Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямах противник не залишає спроб іти у наступ. Обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали населені пункти Верхньокам'яне, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Марьовка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів Вугледару, Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії, зміцнює угруповання військ. Зафіксовано артилерійську поразку понад 15 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них – Золота Балка, Качкарівка, Львів, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Дніпровське Херсонської області. Також під вогонь потрапили острів Білорудий, Херсон та Миколаїв.

За інформацією Генштабу, у тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з-поміж раніше ув'язнених. Внаслідок проведення розшукових дій троє втікачів знищено. Заходи продовжуються.

На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів.