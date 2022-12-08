Ситуация на фронте к утру 8 декабря: информация Генштаба

За прошедшие сутки российские войска нанесли 7 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

Так, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Хриновка и Гремяч Черниговской области и Нововасиловка, Улица, Чернацкое и Середина Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелов из танков и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Амбарное, Бологовка, Двухлетняя и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Синковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское, Харьковской области и Стельмаховка и Андреевка в Луганской области.

На Лиманском направлении зафиксировано огневое поражение врагом районов Грековки, Макеевки и Площадки Луганской области и Тернов, Дибровы и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник не оставляет попыток идти в наступление. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенные пункты Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьёвка, Марьёвка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Зафиксировано артиллерийское поражение более 15 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. Среди них — Золотая Балка, Качкаровка, Львов, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Днепровское Херсонской области. Также под огонь попали остров Белогрудый, Херсон и Николаев.

По информации Генштаба, во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области, при перевозке одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием из числа ранее заключенных. В результате проведения розыскных действий три беглеца уничтожены. Мероприятия продолжаются.

"На временно занятой территории Запорожской области, с целью пополнения текущих потерь, российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей.