В "Укренерго" розповіли, коли світло почнуть відключати за графіком

Дія планових графіків відключення світла відновиться після збільшення генерації, що відбудеться через кілька днів, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив на брифінгу голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький,.

За його словами, до екстрених відключень світла призвів масштабний дефіцит в енергосистемі.

"Проблема зменшення дефіциту пов’язана із відновленням генерувальних потужностей — це ТЕС, ГЕС. АЕС зараз працюють, підтримують систему" , — сказав він.

За словами Кудрицького, атомні електростанції, як і до війни, забезпечують 50% усіх потреб, але покрити ними 100% не можна.

Генеруючі потужності поступово відновлюються зі зменшенням морозів.

"Також відновлюють роботу електростанції поступово і таким чином поступово обсяг потрібної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Я думаю за декілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде чітко всім дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводять обленерго" , — прогнозує Кудрицький

Як повідомлялось, 9 грудня у Київській, Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях України продовжуються аварійні відключення світла.