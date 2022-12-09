ДТЕК: У Києві запровадили нові графіки відключень, на черзі ще дві області

ДТЕК: У Києві запровадили нові графіки відключень, на черзі ще дві області
Фото: Facebook

З п’ятниці, 9 грудня, у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень: вони складаються з трьох категорій відключень, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що нові графіки розроблені з "урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів".

Відтепер на графіку споживачі можуть побачити три кольори:

  • Білий колір означає, що світло є і в цей час його наявність гарантована.
  • Сірий колір означає, що в цей час гарантовано не буде світла.
  • Світло-сірий колір означає, можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Незабаром, зауважили у ДТЕК, оновлені графіки запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях.

Новини

Популярні теми форуму

analytics