ДТЭК: В Киеве ввели новые графики отключений, на очереди еще две области

ДТЭК: В Киеве ввели новые графики отключений, на очереди еще две области
Фото: Facebook

С пятницы, 9 декабря, в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений: они состоят из трех категорий отключений, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что новые графики разработаны с "учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов".

Отныне на графике потребители могут увидеть три цвета:

  • Белый цвет означает, что свет есть и в это время его наличие гарантировано.
  • Серый цвет означает, что в это время гарантированно не будет света.
  • Светло-серый цвет означает, возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Вскоре, отметили в ДТЭК, обновленные графики заработают в Одесской и Днепропетровской областях.

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