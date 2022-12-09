ДТЭК: В Киеве ввели новые графики отключений, на очереди еще две области

С пятницы, 9 декабря, в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений: они состоят из трех категорий отключений, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что новые графики разработаны с "учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов".

Отныне на графике потребители могут увидеть три цвета:

Белый цвет означает, что свет есть и в это время его наличие гарантировано.

означает, что свет есть и в это время его наличие гарантировано. Серый цвет означает, что в это время гарантированно не будет света.

означает, что в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет означает, возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Вскоре, отметили в ДТЭК, обновленные графики заработают в Одесской и Днепропетровской областях.