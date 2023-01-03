Південна Корея заявляє про переговори з США щодо ядерної зброї

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В Сеулі заявляють про обговорення доступу Південної Кореї до ядерних програм США перед посиленням ядерної загрози з боку Північної Кореї. Ця заява пролунала після того, як президент США Джо Байден спростував інформацію про те, що союзники обговорюють спільні ядерні навчання, повідомляє AP NEWS, повідомляє Дзеркало тижня.

Непорозуміння з'явилися після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вступив у новий рік з обіцянкою масово виробляти бойову ядерну зброю, націлену на Південну Корею, і представити більш потужну міжконтинентальну балістичну ракету, здатну вразити материкову частину США.

Деякі експерти кажуть, що Кім зрештою прагнутиме використати свій розширений арсенал зброї для вибивання зовнішніх поступок, таких як ослаблення санкцій.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль в опублікованому в понеділок газетному інтерв'ю сказав, що Сполучені Штати позитивно поставилися до ідеї спільного планування та навчання із залученням ядерних засобів США.

На запитання репортера, задане пізніше у Білому домі, чи обговорювали дві країни спільні ядерні навчання, Байден відповів: "Ні".

У вівторок головний радник Юна з питань преси Кім Ін Хе опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що Сеул і Вашингтон "обговорюють обмін інформацією, спільне планування та подальші плани спільного виконання з управління ядерними активами США у відповідь на ядерні (загрози) Північної Кореї".

Вона сказала, що Байден, ймовірно, відповів "ні", тому що репортер різко запитав його про ядерні навчання, не надавши жодної довідкової інформації.

В інтерв'ю газеті Chosun Ilbo Юн сказав, що хоча американська ядерна зброя належить США, планування, обмін інформацією та навчання за її участю мають проводитися спільно з Південною Кореєю. Він сказав, що йому важко запевнити свій народ у гарантії безпеки за нинішнього рівня зобов'язань США у сфері безпеки.

Південна Корея не має ядерної зброї і знаходиться під захистом "ядерної парасольки" США, яка гарантує нищівну відповідь Америки у разі нападу на її союзника. Однак деякі експерти ставлять під сумнів ефективність такого зобов'язання щодо безпеки, стверджуючи, що рішення про застосування американської ядерної зброї ухвалює президент США.

Минулого року Північна Корея провела рекордну кількість випробувань зброї, запустивши безліч балістичних ракет, здатних досягти материкової частини США та її союзників — Південної Кореї та Японії. У вересні Північна Корея також ухвалила новий закон, що дозволяє превентивне застосування своїх бомб у широкому діапазоні випадків, включаючи невійськові сценарії.

Після щорічної зустрічі в листопаді глави оборонних відомств США та Південної Кореї опублікували спільну заяву, в якій підтвердили відданість США забезпеченню розширеного стримування Південної Кореї та своєчасному та скоординованому розгортанню американських стратегічних засобів у міру необхідності, а також визначили нові кроки щодо посилення стримування північнокорейців. У заяві також містилася домовленість про зміцнення обміну інформацією, спільного планування та виконання.