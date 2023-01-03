Южная Корея заявляет о переговорах с США о ядерном оружии

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В Сеуле заявляют об обсуждении доступа Южной Кореи к ядерным программам США перед лицом усиливающейся ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Это заявление прозвучало после того, как президент США Джо Байден опроверг информацию о том, что союзники обсуждают совместные ядерные учения, сообщает AP NEWS, сообщает Зеркало недели.

Недоразумения появились после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вступил в новый год с обещанием массово производить боевое ядерное оружие, нацеленное на Южную Корею, и представить более мощную межконтинентальную баллистическую ракету, способную поразить материковую часть США.

Некоторые эксперты говорят, что Ким в конечном итоге будет стремиться использовать свой расширенный арсенал оружия для выбивания внешних уступок, таких как ослабление санкций.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль в опубликованном в понедельник газетном интервью сказал, что Соединенные Штаты положительно отнеслись к идее совместного планирования и обучения с привлечением ядерных средств США.

На вопрос репортера, заданный позже в Белом доме, обсуждали ли две страны совместные ядерные учения, Байден ответил: "Нет".

Во вторник главный советник Юна по вопросам прессы Ким Ын Хе опубликовала заявление, в котором говорится, что Сеул и Вашингтон "обсуждают обмен информацией, совместное планирование и последующие планы совместного исполнения по управлению ядерными активами США в ответ на ядерные (угрозы) Северной Кореи".

Она сказала, что Байден, вероятно, ответил "нет", потому что репортер резко спросил его о ядерных учениях, не предоставив никакой справочной информации.

В интервью газете Chosun Ilbo Юн сказал, что хотя американское ядерное оружие принадлежит США, планирование, обмен информацией и учения с его участием должны проводиться совместно с Южной Кореей. Он сказал, что ему трудно заверить свой народ в гарантии безопасности при нынешнем уровне обязательств США в сфере безопасности.

Южная Корея не имеет ядерного оружия и находится под защитой "ядерного зонтика" США, который гарантирует сокрушительный ответ Америки в случае нападения на ее союзника. Однако некоторые эксперты ставят под сомнение эффективность такого обязательства по безопасности, утверждая, что решение о применении американского ядерного оружия принимает президент США.

В прошлом году Северная Корея провела рекордное количество испытаний оружия, запустив множество баллистических ракет, способных достичь материковой части США и ее союзников — Южной Кореи и Японии. В сентябре Северная Корея также приняла новый закон, разрешающий превентивное применение своих бомб в широком диапазоне случаев, включая невоенные сценарии.

После ежегодной встречи в ноябре главы оборонных ведомств США и Южной Кореи опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили приверженность США обеспечению расширенного сдерживания Южной Кореи и своевременному и скоординированному развертыванию американских стратегических средств по мере необходимости, а также определили новые шаги по усилению сдерживания северокорейских угроз. В заявлении также содержалась договоренность об укреплении обмена информацией, совместного планирования и исполнения.