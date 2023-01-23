Ердоган оголосив про перенесення виборів

Вибори президента та парламенту Туреччини перенесені на 14 травня . Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з молоддю, повідомляє Ділова столиця.

"Закликаю представників нашої молоді, які вперше візьмуть участь у виборах, зробити правильний вибір під час голосування" , – сказав Ердоган.

Зазначимо, що уряд Туреччини запропонував перенести президентські вибори на 14 травня ще у вересні минулого року. Цю ідею підтримала й опозиція. Вибори мали відбутися 18 червня.