Эрдоган объявил о переносе выборов

Выборы президента и парламента Турции перенесены на 14 мая﻿. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью, сообщает Деловая столица.

"Призываю представителей нашей молодежи, которые впервые примут участие в выборах, сделать правильный выбор во время голосования" , – сказал Эрдоган.

Отметим, правительство Турции предложило перенести президентские выборы на 14 мая еще в сентябре прошлого года. Эту идею поддержала и оппозиция. Выборы должны были пройти 18 июня.