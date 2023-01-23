Розвідка Британії: Як сприймають "наведення порядку" від Герасимова в армії РФ

Британська розвідка припускає, що з приходом до командування генерала Валєрія Гєрасімова той у першу чергу вирішив наводити лад з рутинною дисципліною у війську і це викликає нарікання.﻿ Про це повідомляють в огляді Міноборони Британії про війну в Україні, повідомляє Європейська правда.

Наскільки відомо, з приходом Герасимова почали боротися з відхиленнями від стандартів у військовій формі, пересуванням військових на цивільних авто, використанням мобільних телефонів та "нестандартними зачісками".

В огляді зазначають, що ці заходи зустріли скептично, а особливі нарікання викликали вимоги стандартних стрижок. Як приклад, наводять коментарі представників окупаційної влади у Донецькій області, які називали ці пріоритети "фарсом", що не має значення для ефективності ведення бойових дій, і такі ж зауваження керівника групи Вагнера Євгєнія Пригожина.