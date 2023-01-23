Разведка Британии: Как воспринимают "наведение порядка" от Герасимова в армии РФ

Британская разведка предполагает, что с приходом к командованию генерала Валерия Герасимова тот в первую очередь решил наводить порядок с рутинной дисциплиной в армии и это вызывает нарекания.﻿ Об этом сообщается в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине, сообщает Европейская правда.

Насколько известно, с приходом Герасимова начали бороться с отклонениями от стандартов в военной форме, передвижением военных на гражданских авто, использованием мобильных телефонов и "нестандартными прическами".

В обзоре отмечают, что эти меры встретили скептически, а особые нарекания вызвали требования стандартных стрижек. В качестве примера приводят комментарии представителей оккупационных властей в Донецкой области, которые называли эти приоритеты "фарсом", поскольку они не имеют значения для эффективности ведения боевых действий, и такие же замечания руководителя группы Вагнера Евгения Пригожина.