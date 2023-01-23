ЗМІ: Угорщина передумала блокувати наступний транш військової допомоги ЄС Україні

Угорщина прийняла рішення не блокувати наступний транш військової допомоги Європейського Союзу для України на 500 тисяч доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Зрештою Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС Україні" , - написав він.

Як повідомлялося раніше, Угорщина заблокувала сьомий транш допомоги ЄС на озброєння для України у розмірі 500 тисяч доларів.

Додамо, що віце-прем'єр-міністр пояснила, як Україна працює над блокуваннями Угорщиною рішень ЄС.

Тим часом посол України при ЄС Всеволод Ченцов зазначив, що Угорщина не зможе постійно використовувати право вето у спільних рішеннях ЄС.